Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht des ...

Pressebericht des PK Jever vom 27.- 29.04.2018

Wilhelmshaven - Sachbeschädigung

Am Sonntag, gegen 03.00h und gegen 05.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mittels eines Steines ein Thermopanefenster eines Einfamilienhauses im Mühlenweg/Am Brumidik in Schortens. Bei der zweiten Tat befand sich der Geschädigte unmittelbar hinter dem Fenster und wäre von dem Stein fast getroffen worden. Der Täter flüchtete anschließend und ließ sein mitgeführtes Fahrrad am Tatort zurück. Das Fahrrad wurde von den eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, ca. 170cm groß, kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.04.2018, gg. 09:20 Uhr, kam es in der Menkestraße in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Sprinter mit Anhänger befuhr die Menkestraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 25 beschädigte der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, in einer dafür vorgesehenen Stellfläche, geparkten Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge des Geschehens nahm den lauten Knall war. Dieser sah noch einen weißen Sprinter mit einem niedrigen, grauen Anhänger von der Unfallstelle davon fahren. Ein Kennzeichen konnte von dem Zeugen nicht abgelesen werden. An dem beschädigten Pkw entstand hoher Sachschaden.

Zeugen des Verkehrsunfalls möchten sich bitte bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 melden.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de