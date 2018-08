Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht des ...

Pressebericht des PK Jever vom 17.08. bis 19.08.18

Wilhelmshaven - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer Sb. Pst. Wangerland

Wangerland. Am 17.08.2018, gegen 12.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung L808/K86. Aus Friederikensiel kommend befuhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw aus Solingen die K 86 (Friedrich-Augustengroden) in Richtung Einmündung L 808. Er wollte dort nach rechts abbiegen und übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision. In der Folge stürzte der 45-jährige Radfahrer (ebenfalls aus Solingen) und verletzte sich leicht. Es ist bislang nicht bekannt, ob das auf dem Kindersitz des Rades befindliche 1-Jährige, offensichtlich unverletzte Kind, tatsächlich Verletzungen erlitten hat.

Karosserieteil vom offenen Cabrio entwendet

Jever. Am 18.08.2018, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr, kam es auf dem Famila-Parkplatz in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl. Von einem offenen Smart-Cabrio wurde ein hochwertiger Dachholm entwendet, der lediglich aufgesteckt und eingerastet war. Die Polizei in Jever erbittet Zeugenhinweise unter 04461/9211-0.

