Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht des ...

Pressebericht des PK Jever vom 31.08. bis 02.09.18

Wilhelmshaven - PK Jever

Verkehrsunfall

Am Samstagabend, 01.09.2018, gg. 20:00 Uhr, kam es auf der Schützenhofstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin eines Ford fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden 29-jährigen Fahrzeugführer eines Audi A4 auf. Es entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer des Audi wurde leichtverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 31.08.2018, ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hooksiel, An der Werft, in der Nähe der Kite-Schule. Der Pkw wurde ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt. Mutmaßlich beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Pkw Audi A3 an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29.08.2018, zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw VW Golf im Saterländer Weg, in Höhe der Hausnummer 1, beschädigt. Aufgrund der Spurenlage verursachte vermutlich ein Fahrradfahrer beim Vorbeifahren auf der Fahrerseite des VW Golf den Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 zu melden.

Diebstahl eines Ruderbootes

Bisher unbekannte Täter entwendeten an der Gödenser Straße, Höhe Hausnummer 60 in Sande/Dyhausen, ein Ruderboot, getauft auf den Namen "MARINA", samt zweier Alu-Paddel. Das Boot habe sich in dem Zeitraum von Mittwoch, 29.08.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 31.08.2018, 19:00 Uhr auf dem Deich, außerhalb des Wassers befunden. Das Boot habe eine Größe von 360 cm Länge und 140 cm Breite. Zeugen die Angaben zum Verbleib des Bootes machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 04461/9211-0 beim Polizeikommissariat in Jever.

Schortens

Verkehrsunfallflucht

Am 31.08.2018, gegen 15:10 Uhr, streifte in der Danziger Straße in Schortens, ein unbekannter Pkw einen geparkten Pkw VW-Passat. Das geparkte Fahrzeug wurde im hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort in Richtung Mühlenweg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter: 04461-91879-0

