Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht des ...

Pressebericht des PK Jever vom 26.10. bis 28.10.18

Wilhelmshaven - PSt Wangerland

VU mit Personenschaden u. erheblichem Sachschaden

Hohenkirchen, Bismarckstraße, Parkplatz vor Bäckerei Buss 27.10.2018, 09:40 Uhr

Ein 78jähriger Pkw-Fahrer rutschte beim Hineinfahren in eine Parkbucht vor der Bäckerei Buss in Hohenkirchen vom Bremspedal u drückte dadurch das Gaspedal voll durch. Bedingt dadurch fuhr er über einen Gehweg und weiter gegen eine Hauswand der Bäckerei. Die Beifahrerin, die sich gerade vom Gurt gelöst hatte, stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich leicht. Der Pkw und die Hauswand wurde erheblich beschädigt. Vor Ort war die Feuerwehr Hohenkirchen zum Abstreuen von auslaufenden Flüssigkeiten. Die ebenfalls 78jährige Verletzte wurde vorsorglich mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht.

PK Jever

Versuchter Einbruchdiebstahl in Arztpraxis

An einer seitlichen Eingangstür einer Arztpraxis stellte eine Ärztin aus Jever am Freitagnachmittag Kratzspuren am Schließzylinder fest, die auf einen versuchten Einbruchdiebstahl schließen lassen. Da diese Spuren am Donnerstagmittag noch nicht vorhanden waren, konnte der Tatzeitraum auf Donnerstag, 14:00 Uhr - Freitag, 15:40 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in dem Tatzeitraum eine verdächtige Person im Bereich der Großen Burgstraße/Albanistraße wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Tankbetrug

Am Freitagabend, gg. 20:45 Uhr, betankte der Fahrer eines blauen Audi seinen Pkw in der Mühlenstraße, in Jever und setzte anschließend, ohne zu bezahlen, seine Fahrt fort! Ein Strafverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gg. 02:50 Uhr, kam einer Funkstreife im Bereich Wiarden, Fahrtrichtung Hohenkirchen, ein Pkw mit eingeschalteten Fernlicht entgegen.Die Beamten wendeten den Fustw. und beabsichtigten den Pkw zu kontrollieren. Nachdem die Beamten aufschließen konnten, gaben sie dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen, die dieser mehrfach missachtete. Darüber hinaus beschleunigte dieser seinen Pkw auf teilweise 180 km/h. Im Bereich Horum fuhr der Fahrzeugführer auf das Grundstück seiner Eltern. Hier konnten die Beamten den 20-jährigen Fahrer kontrollieren. Der Fahrer stand deutlich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. Einen Atemalkoholtest lehnte diieser zunächst ab. Zwecks Entnahme einer Blutprobe fuhren die Beamten mit dem 20-Jährigen nach Jever. Ein vor der Blutentnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,68 Promille. Der Führerschein, den der 20-Jährige übrigens erst seit 2 Wochen hatte, wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Ebenfalls am Samstagmorgen, gg. 02:25 Uhr, beabsichtigte eine Streife im Bereich Sande, Hauptstraße einen Pkw anzuhalten. Auch hier folgte der Fahrer den Anhaltezeichen der Beamten nicht. In Höhe der Posener Straße bremste der Fz.-Führer seinen Pkw plötzlich ab, riss die Fahrertür auf und flüchtete. Nach ca. 100m konnte der 21-Jährige eingeholt und zu Boden gebracht werden. Hier leistete dieser erheblichen Widerstand, so dass dem Beschuldigten Handfesseln angelegt werden mussten. Während der Maßnahme wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei Durchführung leistete der 21-Jährige heftigen Widerstand, so dass die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit 6 leichtverletzten Personen

Am Samstag, gg. 12:30 Uhr, kam es auf der L 815, Oldenburger Damm, in Sande, zu einem Verkehrsunfall mit 6 leichtverletzten Personen. Der 47-jährige Fahrer eines mit 4 Personen ( 18, 32, 41, 42 Jahre ) besetzten VW Golf verlor aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte nach links in den Gegenverkehr. Im Begegnungsverkehr kam es dann zum Zusammenstoß mit der 55-jährigen Fahrerin einen Pkw. Alle Beteiligten verletzten sich leicht. Die L 815 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand mittelschwerer Sachschaden.

