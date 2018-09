Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung ...

Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 31.08.18 - 02.09.18

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Freitag wurde in ein Vereinsheim in Voslapp eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Samstagmorgen wurde ein versuchter Einbruch in einen Musikschule in der Schulstraße angezeigt. Vor Ort war eine Fensterscheibe zerbrochen. Offensichtlich gelangte aber niemand in die Räumlichkeiten, so dass kein Diebesgut erlangt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurde ein Fenster eines Restaurants in Bant aufgehebelt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden einige Geräte, darunter Handy und Tablet-Computer, entwendet.

Das Stadtteilfest "F'groden macht Spaß" verlief größtenteils friedlich und harmonisch. Dennoch kam es zu einigen leichten Auseinandersetzungen und Körperverletzungen. Es wurden vier Strafanzeigen erstattet.

