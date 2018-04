Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, Zuständigkeitsbereich PK Varel, vom 08.04.2018 - ERGÄNZUNG

Wilhelmshaven - Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel - Am Donnerstagabend, dem 05.04.2018, kam es in dem Zeitraum von 20.15 Uhr bis 20.45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Windallee in Varel. Auf einem Parkplatz eines dort ansässigen Restaurants wurde ein abgestellter schwarzer Volvo durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

