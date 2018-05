Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland für das Wochenende 11.-13.05.2018

Wilhelmshaven -

Polizei Wilhelmshaven

Versuchter und vollendeter Diebstahl von hochwertigen E-Bikes

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven von einem parkenden Pkw zwei hochwertige E-Bikes entwendet, die auf dem Heckträger des Pkw befestigt gewesen waren. Beide E-Bikes haben einen Wert von zusammen 6400,- Euro. In einem weiteren Fall misslang der Diebstahl. Auch hier wurde vermtl. zeitgleich am gleichen Ort ebenfalls versucht von einem Heckträger eines weiteren Pkw beide Fahrräder zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven stellten die Polizeibeamten fest, dass der betroffene Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem befanden sich Kennzeichen am Pkw, obwohl der Pkw nicht mehr zugelassen war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 34 Jahre alten Autofahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Zulassungverordnung ermittelt.

Sonstiges

Zudem mussten die Beamten über das Wochenende wegen einer Vielzahl von Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikte u.a. auch im häuslichen Bereich im Rahmen von Routineeinsätzen ausrücken. Insgesamt drei Personen mussten dadurch jeweils eine Nacht in der Zelle des Polizeigewahrsams verbringen, da einer einen Platzverweis keine Folge leistete und in zwei Fällen zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten.

Polizei Jever

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle:

In der Nacht auf Freitag beschädigte ein Pkw Fahrer, mit seinem Fahrzeug, ein Verkehrszeichen und eine Laterne, in der Friesenstraße, in Hooksiel. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch aufmerksame Anwohner konnte der Verursacher am Tage festgestellt werden.

Schwerer Verkehrsunfall mit Kind:

Am Freitag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 76 jähriger Fahrzeugführer die L 810 aus Horumersiel kommend in Richtung Hooksiel. In Rittershausen beabsichtigten vier Kinder die Fahrbahn zu queren. Nachdem drei der Kinder bereits die Straße passiert hatten, wollte ein 8 jähriger, mit seinem Fahrrad, ebenfalls über die Straße zu den anderen Kindern. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg geflogen werden.

Körperverletzung unter Jugendlichen:

Am Sonntag Morgen kam es in Jever zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen. Im Verlauf der Streitigkeiten kam es dann zu einer Körperverletzung, bei der ein 17 jähriger leicht verletzt wurde. Der namentlich bekannte Beschuldigte entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Einsatzort.

Sachbeschädigungen in Schortens:

In der Nacht auf Sonntag wurden im Bereich der Plaggestraße in Schortens mehrere Kanalschachtdeckel aus der Fahrbahn herausgehoben. Anschließend wurde ein Bushaltestellenhäuschen beschädigt. Hierbei wurden sämtliche Glasscheiben zerstört. Des Weiteren wurde ein Grundstückszaun beschädigt. Zeugen für diese Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Gefährliche Körperverletzung mit Messer:

Am Samstag Morgen kam es in Jever, im Rahmen von Streitigkeiten, zwischen zwei männlichen Personen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zunächst stritten sich die beiden Männer verbal. Im Verlauf des Streits stach der 51 jährige Beschuldigte dem 50 jährigen Opfer mit einem Küchenmesser in den Rücken. Das Opfer musste zwecks medizinischer Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Trunkenheit im Verkehr:

Am Freitag Abend wurde ein 20 jähriger Schortenser im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft, bei dem jungen Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am Freitag Abend wurde in Jever, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, bei einem 21 jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Polizei Varel

Einbruchdiebstahl Varel - Im Tatzeitraum Sonntag, 06.05. bis Freitag, 11.05.2018, drangen bislang unbekannte Täter unter erheblicher Gewaltanwendung in das Vereinsheim des örtlichen Schützenvereines am Grashof ein. Diebesgut konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zur Kenntnis zu geben.

Ladendiebstahl - Zeugin gesucht! Varel - Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, begingen zwei männliche Heranwachsende in gemeinsamer Tatausführung in einem Supermarkt an der Hafenstraße einen Diebstahl und konnten samt geringwertigem Diebesgut entkommen. Eine junge Frau mit blondem Haar wurde Zeugin dieser Tat. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr Bockhorn-

Um 03:25 Uhr des frühen Samstagmorgens wurde eine Streife der Vareler Polizei auf einen 17-jährigen Bockhorner aufmerksam, der mit seinem Kleinkraftrad die Hilgenholter Straße in Bockhorn befuhr. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,66 Promille. Gegen den Roller-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zetel - Ein 43-jähriger Mann aus Wilhelmshaven steht im dringenden Verdacht in der Nacht zum Sonntag unter Alkoholeinfluss seinen Kleinwagen geführt zu haben und infolge Kraftstoffmangels auf der Autobahn 29 liegengeblieben zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Weiterhin wurden Führerschein und Pkw beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeug-Führer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

