Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei WHV 24.08-26.08.2018

Wilhelmshaven -

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24.08.2018, gg. 22:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Küstenstraße von Caroliensiel kommend, in Fahrtrichtung Hohenkirchen. Ein Fahrer eines BMW fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Küstenstraße entlang und kam in einer scharfen Rechtskurve in Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Hecke. Dabei wurde auch ein Metallpfeiler beschädigt. Zunächst flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, kehrte jedoch einige Zeit später, vermutlich weil er bemerkt hatte, dass ein Kennzeichen am Fahrzeug fehlte, zur Unfallstelle zurück. Nichtsdestotrotz wird sich der 20-jährige Unfallverursacher wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Freitag gegen 17.35 Uhr fuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo in Schortens an der Einmündung Klosterweg Ecke Lönsweg auf einen verkehrsbedingt wartenden Toyota auf. Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt. Beide Insassen des Toyota sowie eine Mitfahrerin des VW Polo wurden zum Teil schwer verletzt, so dass alle drei zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Zwecks Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge musste der Klosterweg kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Verkehrsordnungswidrigkeit

Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde in der Samstagnacht in der Schooster Straße in Schortens angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Führerscheinneulinge dürfen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei Fahrtantritt nicht unter der Wirkung von Alkohol stehen, ansonsten begehen sie eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Die Weiterfahrt wurde dem 18-jährigen untersagt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, 24.08.2018, in dem Zeitraum von 08:00 und 12:30 Uhr, wurden an einem Pkw Citroen, in der Straße Neu Augustengroden im Wangerland, drei von vier Radbolzen, von einem bisher unbekanntem Täter, am linken Vorderreifen gelockert. Die gelockerten Radbolzen lösten sich während der Fahrt, sodass der vierte Radbolzen brach und der linke Vorderreifen sich komplett vom Fahrzeug löste. Die Fahrzeugführerin konnte den Pkw noch, ohne zu verunfallen, zum Stehen bringen. Zum Vorfallszeitpunkt war der Pkw mit drei Erwachsenen und zwei Kindern voll besetzt. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Sachschaden beläuft auf ca. 3000,- Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 04461/9211-0 bei der Polizei in Jever zu melden.

Körperverletzung

Am Samstag gegen Mitternacht schlug der 37-jährige Beschuldigte in einer Sander Gaststätte dem 53-jährigen Opfer unvermittelt mit der Faust in der Nackenbereich und entfernte sich anschließend aus der Gaststätte. Durch eine Polizeistreife konnte der Beschuldigte anschließend in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte angetroffen werde, wie dieser mit diversem Schlagwerkzeug wieder auf dem Weg zur Gaststätte war. Um eine weitere Eskalation in der Gaststätte zu vermeiden, übernachtete der stark alkoholisierte 37-jährige in einer Gewahrsamszelle bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte.

