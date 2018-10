Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei Varel 91-jähriger Radfahrer gestürzt und verstorben

Wilhelmshaven -

Am 01.10.2018, gegen 13.12 Uhr, stürzte in Varel, Neue Straße, ein 91-jähriger Radfahrer, laut Zeugenaussagen ohne Fremdbeteiligung. Nach der Einlieferung in die Klinik in Varel verstirbt er.

Ob er an den Folgen des Sturzes oder aufgrund allgemeiner, gesundheitlicher Probleme verstorben ist, kann bis dato nicht gesagt werden.

