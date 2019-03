Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven -

Randalierender Jugendlicher im Bus/Polizeibeamter leicht verletzt

Am Samstag, gegen 14:20 Uhr, musste eine Funkstreife zu einem randalierenden Jugendlichen ausrücken. Dieser hatte an der Bushaltestelle vor dem Klinikum in Wilhelmshaven den Linienbus bestiegen und nach Angaben eines Zeugen keinen Fahrschein eingelöst. Als der Busfahrer davon erfuhr und den 17-jährigen Jugendlichen darauf ansprach, wurde er grundlos ins Gesicht geschlagen. Inzwischen wurde bekannt, dass der Jugendliche aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie abgängig war. Auch die eingesetzte Funkstreife hatte Mühe den äußerst aggressiven Jugendlichen zur Räson zu bringen. Auch hier schlug er um sich und traf einen Polizeibeamten ins Gesicht. Mit Hilfe einer zweiten Funkstreife konnte er der KJP zurückgeführt werden.

