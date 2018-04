Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung für ...

Pressemeldung für Wilhelmshaven vom 27.04. bis 29.04.2018

Wilhelmshaven - Raub Am frühen Samstagmorgen drang ein maskierter, männlicher Täter in eine Spielhalle in Heppens ein und bedrohte die Spielhallenaufsicht mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Er flüchtete dann mit Bargeld in Höhe ca. 200 Euro mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Verkehrsdelikte Am Freitag, am frühen Morgen, wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Freiligrathstrasse mit einem männlichen Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Er fuhr unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angeordnet.

Am Samstagnachmittag befuhr eine männliche Person mit einem Transporter die Ziegelstraße in Wilhelmshaven. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine diesbezügliche Strafanzeige wurde gefertigt.

