Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung für ...

Pressemeldung für den Zeitraum vom 29.09.18 bis 30.09.18

Wilhelmshaven - Am Samstagabend, gegen 20.05 Uhr, kam es in 26316 Varel, auf der Straße Zum Jadebusen, zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Sachschaden. Ein 54 jähriger Mann aus Varel stieß im Begegnungsverkehr mit dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug, dass von einem 26 Jährigen aus Varel geführt wurde, zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Am späten Freitagabend wurde in 26316 Varel, Oltmann-Beecken-Straße, ein geparkter Pkw in der Tatzeit von 20.00 Uhr -23.00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Am Sonntag um 02.45 Uhr wurde ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Heppens auf der Gökerstraße fahrend kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren führte er eine geringe Menge von Betäubungsmittel mit sich.

