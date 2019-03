Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemeldung PK ...

Pressemeldung PK Varel 01.03.-03.03.2019

Wilhelmshaven - Einbruch in ein Elektrohandel in Sande

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter an zwei verschiedenen Stellen mit zum Teil brachialer Gewalt in die Lagerhallen eines Sandes Elektrohandels ein. Zum Diebesgut können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI