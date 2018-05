Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung PK Varel vom 10.05.2018

Wilhelmshaven - Diebstahl von zwei Fahrradständern

Varel - In der Nacht zum Feiertag Christi Himmelfahrt kommt es zu einem Diebstahl bei dem die Täter Diebesgut der ungewöhnlichen Art entwenden. Am späten Mittwochabend nimmt ein Zeuge kurz nach 23:00 Uhr eine Gruppe von Personen wahr, die vom Außengelände eines Einkaufszentrums am Steinbrückenweg zwei miteinander verbundene Fahrradständer in einer Gesamtlänge von etwa 6 Metern aufnimmt und wegträgt. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de