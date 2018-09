Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland für das Wochenende v. 07.09. - 09.09.2018 - Bereich Wilhelmshaven

Wilhelmshaven - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bockhorn/Osterforde - Am 07.09.2018, gegen 20.00 Uhr, stellten die Bewohner eines am Grabhorner Weg gelegenen, zu einem geflügelverarbeitenden Betrieb gehörenden Wohnhauses fest, dass versucht wurde, in die Wohnräume einzudringen. Der oder die Täter hatten offensichtlich gewaltsam versucht, zwei Fenstergitter von der Außenwand zu entfernen, um über die dahinterliegenden Fenster in das Haus einzudringen. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 31.08.2018 bis zum 07.09.2018 ereignet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

