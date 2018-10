Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, Zuständigkeitsbereich Polizeikommissariat Varel, vom 21.10.2018

Wilhelmshaven - ... Varel - Am Samstagvormittag, 20.10.2018, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr, wird ein in der Haferkampstraße 1 in Varel abgestellter VW Transporter, vermutlich im Vorbeifahren, am vorderen Stoßfänger durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen

