Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, Zuständigkeitsbereich Polizeikommissariat Jever, vom 21.10.2018

Wilhelmshaven - ... ...PK Jever

Körperverletzung/gefährliche Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen, 21.10.2018, gg. 03:05 Uhr, kam es in einer Gaststätte zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich im Verlauf vor die Kneipe verlagerte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde in diesem Zusammenhang eine wechselseitige Körperverletzung aufgenommen. Bei den jeweils Beschuldigten handelt es sich um einen 27-jährigen und einen 28-jährigen Mann. Während der Aufnahme des Sachverhaltes zeigte sich der 27-jährige Beschuldigte äußerst renitent und beleidigte einen Polizeibeamten auf übelste Art und Weise. Als Folge wurde nicht nur ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 19.10.2018, zwischen 16:30 Uhr und 16:35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wittmunder Straße 7 in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken ein ordnungsgemäß abgestellten Pkw und entfernt sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall und konnte sich das amtliche Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs notieren. Im Nachgang konnte die 52-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 20.10.2018, gg. 09:34 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Jeversche Straße/Bismarckstraße im Wangerland zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Opel Zafira beabsichtigte an der genannten Kreuzung, von der Bismarckstraße nach rechts auf die Jeversche Straße, abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er die von rechts kommende, auf der falschen Seite fahrende, 36-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Beteiligten. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

