Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Wilhelmshaven - Einbruchsdiebstahl in Parzelle Varel- Am Samstagnachmittag stellte der Besitzer einer Gartenparzelle in der Gartenkolonie Strußkamp fest, dass innerhalb der vergangenen Woche in diese eingebrochen wurde. Die Täter flüchteten offenbar nach der Tat mit zwei Benzinkanistern unerkannt. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Zetel- Am Freitagabend wurde gegen 21:50 Uhr in Zetel ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines BMW im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pkw ohne Zulassung

Bockhorn- Am Freitagvormittag wurde in Bockhorn ein 76-jähriger Hyundai-Fahrer angehalten, welcher mit seinem nicht zugelassenen Pkw am Straßenverkehr teilnahm. Zudem wurden an den Kennzeichen offenbar gefälschte Plaketten festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bockhorn- Am Freitagmorgen übersieht ein 62-jähriger Fahrer eines Opel im Bereich Uhlhornstraße/Kurze Straße einen vorfahrtsberechtigen 45-jährigen Fahrer eines Fiat, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt und beide Fahrzeuge beschädigt werden. Da vor Ort Kühlflüssigkeit auslief, musste die Unfallstelle nach der Unfallaufnahme noch durch die hinzugerufene Feuerwehr gereinigt werden.

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

Varel- Am Freitagmittag befährt ein 13-jähriger Radfahrer den Linksabbiegerfahrstreifen der Straße Marktplatz. Während des Abbiegevorganges wird der Radfahrer durch einen Fahrzeugführer geschnitten und kommt zu Fall. Der Radfahrer verletzt sich durch den Sturz leicht. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

