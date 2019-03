Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung des PK Varel Zeitraum: 22.03. bis 24.03.2019

Wilhelmshaven - Freitag, 22.03.2019

Versuchter Einbruchdiebstahl Bockhorn- Freitagnacht, zwischen 02.45 Uhr und 03.00 Uhr, betrat eine unbekannte Person, ein an der Kranenkamper Straße gelegenes Grundstück und versuchte dort erfolglos in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Täter versuchte zunächst mit einem Stein die Terrassentürscheibe einzuschlagen. Da dieses misslang, versuchte er im weiteren Verlauf die Tür aufzuhebeln. Die anwesenden Hausbewohner erwachten durch den Lärm und konnten den mutmaßlichen Täter, einen ca. 175 cm großen Mann von hagerer Statur, beobachten, als er das Grundstück zu Fuß verließ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegen.

Pkw-Fahrer standen unter Drogeneinfluss Varel- Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stoppte eine Polizeistreife zunächst den 19jährigen Führer eines VW Polo, der in Varel auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B 437) unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte bei ihm positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Der 24-jährige Führer eines VW-Golf, der gegen 16.45 Uhr auf der B 437 kontrolliert wurde, stand ebenfalls unter Drogeneinfluss. Ein Vortest reagierte bei ihm positiv auf THC und Kokain. Die Beamten ließen bei beiden Fahrzeugführern Blutproben entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Sonntag, 24.03.2019

Versuchter Einbruchdiebstahl in Imbissbetrieb Varel- Sonntagnacht, zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen in der Neue Straße ansässigen Imbissbetrieb einzubrechen. Eine straßenseitig gelegene Tür wurde aufgehebelt. Dem oder den Täter(n) gelang es nicht, in das Objekt einzudringen. Aufmerksame Passanten hatten die offenstehende Geschäftstür bemerkt und sich bei der Polizei gemeldet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegen

