Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Räuberischer ...

Räuberischer Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven - Person flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 18.04.2018, wurde eine Person in einem Verbrauchermarkt in der Börsenstraße gegen 18:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie u.a. Brötchen in ihrer Tasche verstaute und ohne diese zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Daraufhin von einer Angestellten angesprochen, hielt der bislang unbekannte Mann die Angestellte fest, stieß diese zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft. Dabei wurde die Angestellte leicht verletzt.

Der schlanke Täter soll etwa 35 Jahre alt und 185 cm groß gewesen sein, außerdem blonde Haare gehabt haben.

Die Polizei sucht den Ladendieb und weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

