Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Rauchentwicklung ...

Rauchentwicklung im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven - Am heutigen Nachmittag kam es gegen 17:10 Uhr im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Wilhelmshaven zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr machte den Ursprung des Rauchs ausfindig und verhinderte das Ausbrechen eines Feuers. Durch den Rauch wurden mehrere Wohnungen beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI