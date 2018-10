Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Riskantes und ...

Riskantes und lautes Fahren eines Pkw mit Folgen - Polizei leitet diverse Verfahren ein und stellt das Fahrzeug sicher

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Sonntag, 14.10.2018, kam es tagsüber im Stadtgebiet und am Südstrand immer wieder zu lautem, riskantem und augenscheinlich zu schnellem Fahren eines roten Pkw. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hatten sich bei der Polizei gemeldet, um ihre Beschwerden über das Fahrzeug mitzuteilen.

Die Fahrweise des Fahrzeugführers beschrieben die Beschwerdeführer so, dass der Pkw im Stadtgebiet immer wieder stark beschleunigen würde und nicht zu überhören sei. Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten das auffällig rote Fabrikat und damit das laute Aufheulen lassen des Motors, sowie das laute Beschleunigen selber feststellen.

Zum negativen "Höhepunkt" des Einsatzes kam es an der Einmündung Weserstraße/Jadeallee. Dort fuhr das rote Fabrikat mit quietschenden Reifen und laut aufheulendem Motor, trotz der Anwesenheit eines zivilen Streifenwagens und eines für Jedermann erkennbaren Funkstreifenwagens in die Weserstraße in westliche Richtung.

In der Luisentraße/Marienstraße konnten die Beamten das Fahrzeug stoppen und im Rahmen der Kontrolle feststellen, dass das vordere Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht war; es befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle hinter der Windschutzscheibe auf der Seite des Beifahrers, so dass auf ausreichende Entfernung keine Erkennbarkeit mehr gewährleistet war.

Sowohl das Fahrzeug, als auch das wiederholt unsachgemäße Anbringen des Kennzeichens war den Beamten bereits aus vorherigen Kontrollen bekannt. Erste einen Tag zuvor wurde der offenbar unbelehrbare 28-jährige aus Wilhelmshaven kommende Fahrzeugführer auf das unsachgemäße Anbringen aufmerksam gemacht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs besteht.

Durch das zuvor gezeigte Führen des Fahrzeugs leiteten die Beamten außerdem noch eine Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung ein, außerdem ist in der Folge die Betriebserlaubnis zum Führen dieses Fahrzeuges erloschen.

Ein anwesender, offenbar Bekannter des Fahrzeugführers, versetzte dem einschreitenden Polizeibeamten im Rahmen der Kontrolle dann auch noch plötzlich und völlig unerwartet eine Kopfnuss, so dass gegen den 53-Jährigen auch ein Verfahren wegen einem tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten eingeleitet wurde.

Aufgrund der Gesamtumstände bestand die Gefahr, dass der 28-Jährige seine Fahrt in dem oben verkehrswidrigen Zustand fortsetzt und damit die festgestellten Ordnungswidrigkeiten, insbesondere jedoch den Straftatbestand des Kennzeichenmissbrauchs, weiterhin verwirklicht, so dass die Beamten das Fahrzeug letztlich zum Zwecke der Gefahrenabwehr sicherstellten, die Ermittlungen dauern an.

