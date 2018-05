Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Rollerbrand in ...

Rollerbrand in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. In der Nacht zum Donnerstag, 24.05.2018, kam es aus bislang unbekannten Gründen gegen 00:20 Uhr in der Oderstraße zum Brand eines Rollers, der an der Hauswand eines Mehrparteienhauses abgestellt war und durch das Feuer bis auf den Metallrahmen völlig zerstört wurde.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen Verursacher oder auf die Art der Brandentstehung. Der brennende Roller wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, es entstand Kein Gebäude- oder Personenschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

