Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Rollerfahrer ohne ...

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Versicherungskennzeichen in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet wegen fehlendem Versicherungsschutz Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Freitagvormittag, 31.08.2018, fiel den Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland um 08.35 Uhr in der Werftstraße ein Motorroller auf. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich um ein Kleinkraftrad handelt, zu dessen Führen eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich wäre.

Der Fahrer, ein 58-jähriger Wilhelmshavener, war nicht in Besitz eines Führerscheins, meinte jedoch, dass er diesen zum Führen des Motorfahrrades (Mofa) auch gar nicht brauchen würde. Im Rahmen der weiteren Nachschau stellten die Beamten zusätzlich fest, dass er das Versicherungskennzeichen des Mofas, die er Zuhause stehen hatte, an dem Kleinkraftrad angebracht hatte, um damit nach außen zu zeigen, dass es sich um ein Mofa handelt, das versichert sei.

"Tatsächlich bestand aber gar kein Versicherungsschutz und im Falle eines Unfalls hätte er den gesamten Schaden aus eigener Tasche zahlen müssen" erklärt Andreas Kreye, Leiter der Verfügungseinheit.

Gegen den 58-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung durch das Anbringen des falschen Kennzeichens an dem Kleinkraftrad eingeleitet.

