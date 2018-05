Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Sachbeschädigung ...

Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug in Jever - Täter beschädigt einen Außenspiegel

Wilhelmshaven - jever. In der Nacht zum 11.05.2018 beschädigte ein bislang unbekannter Täter vorsätzlich den rechten elektrischen Außenspiegel eines in der Friedrich-Barnutz-Straße am Fahrbahnrand abgestellten VW Multivan. Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

