Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Schneller ...

Schneller Fahndungserfolg der Polizei in Wilhelmshaven - Mutmaßliche Tatverdächtige nach Raub gestellt - Diebesgut und Tatmittel beschlagnahmt

Wilhelmshaven -

wilhelmshaven. Am Mittwoch, den 14.03.2018, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 21.37 Uhr die Mitteilung, dass es in einer Wohnung in der Uhlandstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung mit zwei verletzten Personen gekommen sei.

Laut Aussagen des 20-jährigen Opfers betraten drei männliche Personen ihre Wohnung und forderten u.a. unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe und eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Zwei Bekannte des Opfers, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielten, kamen dem Opfer zur Hilfe.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die aus Wilhelmshaven stammenden Bekannten im Alter von 29 und 18 leicht verletzt wurden und mit einem Rettungswagen dem örtlichen Klinikum zugeführt werden mussten.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten einen Fernseher und eine Spielekonsole und flüchteten anschließend vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und der intensiven Ermittlungsarbeit konnten die Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren ermittelt und zwei der drei Tatverdächtigen angetroffen werden, die dem Opfer bereits im Vorfeld bekannt waren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten weiterhin Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen das Diebesgut sowie die Tatmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden konnten.

Da sich die Beschuldigten leichte Verletzungen zugeführt hatten, mussten diese ebenfalls im ambulant behandelt werden.

Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

