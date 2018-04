Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Schwerer ...

Schwerer Diebstahl aus Büroräume in der Windallee in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

varel. Zu zwei Einbrüchen in Büroräume kam es am vergangenen Wochenende in der Windallee in Varel.

Am frühen Montagmorgen, den 30.04.2018, stellten zunächst Mitarbeiter fest, dass Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Vereines eingedrungen waren. Hier wurden sämtliche Büros und Schränke durchsucht. Angaben zur genauen Schadenshöhe konnten bisher nicht gemacht werden. Der Tatzeitraum für diesen Einbruch konnte auf die Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 07.25 Uhr eingegrenzt werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde die eingesetzte Polizei auf einen weiteren Einbruch in der Windallee in unmittelbarer Nähe aufmerksam gemacht. Hier hebelten Unbekannte im Tatzeitraum von 27.04.2018, 17.30 Uhr, bis 30.04.2018, den 07.30 Uhr, die Eingangstür eines Bürokomplexes auf und gelangten dann in die Räumlichkeiten der hier angesiedelten Firmen, deren Büros ebenfalls durchsucht wurden. Auch hier konnten bisher keine konkreten Angaben zum erlangten Diebesgut gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 mitzuteilen.

