Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / schwerer ...

schwerer Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven - Am Freitagmittag, 13.20h, befährt der 56-jährige Fahrer eines Sattelzugs die B 437 und biegt von dort nach rechts in die Hellmuth-Barthel-Straße ab. Beim Abbiegevorgang übersieht der Fahrer dabei eine 49-jährige Radfahrerin, welche parallel den Rad-und Gehweg befährt und den Kreuzungsbereich überqueren will. Die Radfahrerin wird von dem Sattelzug erfasst und unter der Zugmaschine eingeklemmt. Sie erleidet durch den Unfall schwere Verletzungen und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -