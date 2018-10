Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Schwerer ...

Schwerer Verkehrsunfall in Friederikensiel/ Wangerland

Wilhelmshaven - Am 13.10.2018, um 13:57 Uhr, kommt es auf der Küstenstraße in Friederikensiel /Wangerland in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem 28-jährigen Motorradfahrer und einem 50-jährigen Pkw-Führer. Der Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen. Die Unfallaufnahme dauert an. Sachbearbeitende Dienststelle PK Jever.

