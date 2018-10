Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Schwerer Unfall ...

Schwerer Unfall in Sande - Rollerfahrer schwerverletzt

Wilhelmshaven - sande. Donnerstagmittag, 11.10.2018, bog gegen 12.10 Uhr ein 24-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Ackerschleppers mit Anhänger von einem Feldweg kommend auf die Dangaster Straße in Cäciliengroden ein. An der Fronthydraulik war ein 800 kg schwerer Betonklotz als Gegengewicht angebracht. Als dieser Betonklotz in die Fahrbahn der Dangaster Straße reinragte, kam von links ein Rollerfahrer und fuhr direkt gegen den Betonklotz. Der 83-jährige, aus Sande kommende Rollerfahrer stürzte und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Roller entstand Totalschaden.

