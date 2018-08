Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Täter entwenden ...

Täter entwenden mehrere Geldkassetten in Jever - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - jever. Am Freitag, 31.08.2018, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 03:05 - 05:45 Uhr auf bisher nicht bekannte Art und Weise mehrere Geldkassetten aus den Geldautomaten eines Geldinstituts in der Große Burgstraße.

Zeugen, die in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI