Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Testkäufe in ...

Testkäufe in Zetel und Jugendschutzkontrollen auf dem Zeteler Markt - gemeinsamer Jugenschutz vom Landkreis Friesland und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven - zetel. Bei Testkäufen in Zetel verkaufte 1 von 12 getesteten Geschäften einer 16-Jährigen Alkohol. Polizei, Gemeinde Zetel und Landkreis Friesland werden ihren Kurs der Sensibilisierung weiter fortsetzen und auch in diesem Jahr wieder Jugendschutzkontrollen auf dem Zetel Markt durchführen.

Bei Testkäufen am Donnerstag, 18. Oktober 2018 scheiterte eine 16-Jährige an 11 Verkaufsstellen, denn Branntwein oder branntweinhaltiger Alkohol darf an Minderjährige auch nicht verkauft werden. In einem Geschäft wurde der Alkohol verkauft und gegen die Verkäufer beziehungsweise Betreiber der Geschäfte läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einem Bußgeld enden kann. Die Entwicklung zeigt, dass die Sensibilisierung für die Thematik wächst und der kontinuierliche sowie aktive Jugendschutz der letzten Jahre wirkt. Polizei und Landkreis als Organisatoren der Testkäufe werden auch weiterhin zur Prävention des Alkoholmissbrauchs Jugendlicher Testkäufe einsetzen, um Inhaber und Verkäufer zu sensibilisieren.

Auch auf dem diesjährigen Zeteler Markt vom 10. bis 14. November wird das Jugendamt des Landkreises Friesland, die Gemeinde Zetel und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wie in den vergangenen Jahren kontrollieren, ob beim Alkoholausschank das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Außerdem kümmern sich die Behörden um den so genannten "Rucksack-Tourismus", also die auf das Gelände mitgebrachten alkoholischen Getränke.

Grundsätzlich gilt: Kein Alkohol für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, und erst ab 18 Jahren Branntwein oder branntweinhaltige Getränke. Unter letztere fallen Spirituosen wie auch viele Mischgetränke.

Die Kontrollen auf dem Zeteler Markt dienen vor allem der Prävention, zudem werden alle Wirte und Schausteller auf dem Markt sowie Gewerbetreibende und Schulen in Zetel informiert. Jugendamt, Gemeinde und Polizei appellieren darüber hinaus an alle Eltern, auf den beaufsichtigten Aufenthalt ihrer Kinder auf dem Zeteler Markt sowie auf deren Alkoholkonsum zu achten.

