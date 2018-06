Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Unbekannte ...

Unbekannte zerstechen Pkw-Reifen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Freitagnachmittag, 01.06.2018, beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen 16.25 Uhr und 16.40 Uhr einen in der Rüstringer Straße geparkten Suzuki Swift.

Nach bisherigem Ermittlungsstand zerstach/en der oder die bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand beide Reifen der rechten Fahrzeugseite.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet unter der Telefonnummer 04421/942-0 um Hinweise, falls Verdächtiges beobachtet wurde oder Ergänzungen gemacht werden können.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de