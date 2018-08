Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Unbekannte ...

Unbekannte entwenden 23 Doppelstabgitterzaunelement (FOTO) - Abtransport müsste aufgefallen sein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.-24.08.2018 Doppelstabgitterzaunelemente des städtischen Wasserwerkes (FOTO). Diese 23 Elemente lagen im Bereich Utterser Landstraße und Raffineriestraße und mussten für den Abtransport abgeschraubt werden.

Das Abschrauben bzw. der Abtransport müsste eigentlich aufgefallen sein, so dass die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder in der Nähe abgestellte Fahrzeuge festgestellt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -