Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Unfallflucht in ...

Unfallflucht in Schortens - silberfarbener Touran angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - schortens. Am Dienstagmittag, 09.10.2018 wurde in der Zeit von 13.45 und 14.15 Uhr in der Plaggestraße ein silberfarbener VW Touran angefahren, wobei der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Zur Unfallzeit stand dieses Fahrzeug in einer Parkbucht unmittelbar gegenüber der Praxis "Sauna Salz".

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, zum flüchtenden Fahrzeug bzw. zur genauen Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI