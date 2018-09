Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verdacht des ...

Verdacht des versuchten Totschlags in Wilhelmshaven - Auseinandersetzung zwischen vier Personen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am 01.09.2018 erhielt die Polizei gegen kurz nach 02 Uhr Kenntnis, dass es in der Karlstraße /Ulmenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Erste Ermittlungen ergaben, dass an dieser Auseinandersetzung vier Personen beteiligt waren und es zum Einsatz von Messern und einer Bierflasche kam.

Bei dieser Auseinandersetzung wurden vier beteiligte Männer, im Alter von 22 - 38 Jahren verletzt. Ein 38-Jähriger erlitt u.a. eine Verletzung am Kopf und ein 32-Jähriger wurde ebenfalls derart verletzt, dass beide in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Es besteht keine Lebensgefahr. Zurzeit sind die Tatumstände ungeklärt. Bei der Sachverhaltsaufnahme standen alle Personen unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags, die wechselseitig begangen worden sein sollen ein. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden sichergestellt, die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung und zum Motiv dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

