Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfälle ...

Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - E-Bike-Fahrer stürzte und ein Vorfahrtverstoß

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Ein alleinbeteiligte E-Bike-Fahrer (E-Bike-Fahrer) befuhr am Montagvormittag, 10.09.2018, gegen 11.50 Uhr die Utterser Landstraße in Richtung Voslapp und blieb ca. 100 Meter vor dem Ortseingang mit seiner Seitentasche am Leitpfosten hängen, kam dadurch ins Straucheln, stürzte auf den Kopf und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nähere Angaben zu den Verletzungen können derzeit nicht gemacht werden.

Am Nachmittag befuhr ein 78-Jähriger die Preußenstraße mit seinem Pkw BMW gegen 15:50 Uhr von der Autobahn AS Fedderwardergroden kommend als Linksabbieger und bemerkte die bevorrechtigt von rechts mit ihrem Pkw Kia herannahende 29-Jährige nicht oder zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Pkw kam. Die 29-Jährige wurde leichtverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

