Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Zetel

Wilhelmshaven -

Zetel. Am Donnerstagabend, um 22:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw an der Einmündung Friedeburger Straße Ecke Fuhrenkampstraße in Zetel. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Zetel war im Begriff nach links von der Fuhrenkampstraße auf die B437 aufzufahren. Dabei überschätzte er augenscheinlich die Entfernung eines herannahenden 46-jährigen Pkw-Fahrers aus Zetel. Im Einmündungsbereich prallten beide Pkw zusammen. In der Folge wurde der 20-Jährige leicht verletzt und sein Pkw war nicht mehr fahrbereit.

