Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Bockhorn

Wilhelmshaven -

An der Ausfahrt der Anschlussstelle Zetel auf die Blauhander Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 69-Jährige aus Wilhelmshaven wollte mit ihrem PKW Opel Corsa von der Autobahn kommend nach rechts auf die Blauhander Straße in Richtung Sande abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie stehenbleiben. Eine nachfolgende 62-Jährige aus Wilhelmshaven in ihrem PKW Peugeot erkannt dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt dem Klinikum Sanderbusch zugeführt.

