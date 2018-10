Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wilhelmshaven -

Am Freitag, 28.09.2018, gegen 13:40 Uhr, wollte ein 64-Jähriger Pkw-Führer von der Straße "Beim Tivoli" in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er die bevorrechtigte von rechts kommende Fahrradfahrerin, die bei dem Zusammenstoß leicht am linken Knie verletzt wurde. Die Fahrradfahrerin begab sich anschließend selbständig zu einem Arzt.

