Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven -

Am Donnerstag, 04.10.2018, gegen 19:00 Uhr, wollte eine 26-Jährige Pkw-Führerin mit ihrem Opel Corsa von der Anton-Günther-Straße nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 62-jährige Fahrradfahrerin, welche die Mühlenstraße überqueren wollte. Die Fahrradfahrerin wurde von dem Pkw am Hinterreifen gestreift und stürzte anschließend. Da sie über Schmerzen am linken Ellenbogen und Knie klagte,wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

