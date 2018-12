Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Jever

Wilhelmshaven - jever. Am Dienstag, 04.12.2018, gegen 17:55 Uhr, kam es an der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW beabsichtigte vom Kundenparkplatz einer Bankfiliale nach links auf die Mühlenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er die stadteinwärtsfahrende, 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW Jetta. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

