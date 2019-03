Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall auf der L 812 - Pkw kommt von Fahrbahn ab - 26-jähriger Fahrer wird leicht verletzt (2 Bilder

Wilhelmshaven -

Am Dienstagmorgen, den 19.03.2019, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07.05 Uhr im Wangerland die L 812 aus Richtung K87/Hohenkirchen kommend in Fahrtrichtung Jever. Nach Durchfahren der Rechtskurve kam der Pkw in Höhe der Einmündung Richtung Waddewarden (Waddewarder Brücke, Gemarkung Holschhausen) nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen, prallte gegen den Pfahl eines Verkehrszeichens und fuhr in den rechtsseitigen Straßengraben, wo er sich überschlug und total beschädigt liegen blieb.

Mehrere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich als Ersthelfer um den verletzten Fahrer, der aus dem Pkw befreit werden konnte. Der 26-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Für den Einsatz des Rettungshubschraubers und für die Bergung des Pkw wurde die L 812 kurzzeitig voll gesperrt.

Ursächliche für den Unfall dürfte die zur Unfallzeit herrschende Straßenglätte gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

