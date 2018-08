Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall im ...

Verkehrsunfall im Wangerland - Fahrradfahrendes Kind kommt nach Zusammenstoß mit einem Pkw mit dem Schrecken davon

Wilhelmshaven -

wangerland. Am 16.08.2018, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 7-Jähriges Kind auf einem Fahrrad in einer 30 km/h-Zone die entgegengesetzte Richtung einer langgezogenen Linkskurve in der Möwenstraße in Horumersiel und fuhr mit geringer Geschwindigkeit in einen entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers, der seinen Pkw vor dem Zusammenstoß schon fast zum Stillstand gebracht hatte. Das Kind stürzte und konnte von einer unmittelbar in der Nähe befindlichen Zeugin noch aufgefangen werden. Das Kind blieb unverletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI