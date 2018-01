Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - drei beteiligte Fahrzeuge, zwei Personen leicht verletzt

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Dienstagvormittag, 09.01.2018, kam es um kurz vor 09 Uhr an der Kreuzung Mühlenweg/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 55-jährigen Fahrer eines Pkw Fiat und stieß mit seinem Fahrzeug in die Beifahrerseite des PKW Fiat. Dieser wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert und stieß gegen einen Pkw Peugeot, in dem eine 69-jährige Fahrzeugführerin war. Durch diese Zusammenstöße wurden der 55-Jährige und die 69-Jährige leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

