Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Jever mit vier leicht verletzten Unfallbeteiligten

Wilhelmshaven -

jever. Am Dienstag, den 03.04.2018, ereignete sich gegen 10.33 Uhr auf der Sillensteder Straße in Jever ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Der 49-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Sillensteder Straße in Richtung Jever. In seinem Pkw befanden sich weiterhin zwei männliche Insassen im Alter von 18 und 23 Jahren.

Der Pkw-Fahrer beabsichtigt nach links in den Ginster Weg abzubiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an.

Der nachfolgende 71-jährige Fahrer eines Wohnmobiles erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

