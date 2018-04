Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Varel- eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven - varel. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es am Donnerstag, 26.04.2018, um 17.25 Uhr im Einmündungsbereich Oldenburger Straße/Tweehörnweg. Ein 27-Jähriger aus Varel wollte mit seinem PKW Seat von der Oldenburger Straße nach links in den Tweehörnweg abbiegen. Vom Tweehörnweg wollte gleichzeitig ein 74-Jähriger aus Lübeck mit seinem PKW Toyota nach links in die Oldenburger Straße abbiegen. Möglicherweise wurde er durch die Sonne geblendet, so dass er den von rechts kommenden bevorrechtigten 27-Jährigen mit seinem Fahrzeug übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1500,-EUR.

