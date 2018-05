Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin stieß in der Nacht zum Feiertag, 10.05.2018, gegen 01:50 Uhr in der Zedeliusstraße beim Vorbeifahren gegen einen geparkten BMW, der durch den Zusammenstoß beschädigt und gegen einen Pkw VW aufgeschoben wurde. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt, der Peugeot und der BMW wurden abgeschleppt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Peugeot überschlug sich und landete auf dem Dach, die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de