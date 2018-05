Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Wilhelmshaven an dem zwei Radfahrer beteiligt waren - Stoppschild missachtet

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Dienstagvormittag, 29.05.2018, missachtete gegen 11:40 Uhr eine 26-jährige Radfahrerin ihre Wartepflicht bei einem Stoppschild an der Kreuzung Bremer Straße/Mozartstraße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, bevorrechtigten 53-jährigen Radfahrer. Die 26-Jährige stürzte und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

