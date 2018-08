Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Zetel - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven - zetel. Am Dienstag, 21.08.2018, kam es im Ortsteil Driefel zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW VW die Blauhander Straße in Richtung Zetel. Beim Abbiegevorgang in die Dorfstraße übersah er den PKW VW Golf eines 66-Jährigen aus Rhauderfehn. Durch den Zusammenstoß wurde der 66-Jährige leicht verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 17.000,-EUR.

